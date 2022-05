Un homme de 45 ans meurt sur son lieu de travail à Tassé

Ce lundi 16 mai, un Sarthois de 45 ans est mort dans un accident de travail à Tassé (Sarthe). Il travaillait depuis plus de 20 ans dans l'entreprise de commerce de bétail "Sacovia" et il était à l'intérieur de son camion quand un étage a cédé. Une enquête est en cours.

Ce lundi 16 mai, dans la matinée, un Sarthois de 45 ans est mort sur son lieu de travail, l'entreprise de commerce d'animaux vivants "Sacovia" basée à Tassé (Sarthe). L'homme était à l'intérieur de son camion, un gros véhicule à plusieurs étages, il le préparait avant de charger des bestiaux. Seulement, pour une raison encore inconnue, un étage a cédé et lui est tombé dessus.

Ses collègues sous le choc

Selon la maire de Tassé, Catherine Lemercier, les salariés de l'entreprise, mais aussi les habitants de la commune sont sous le choc. "Ça a été très brutal, nous sommes tous affectés. Le camion était neuf, on ne comprend pas ce qu'il s'est passé", a-t-elle réagi. Ce salarié, qui travaillait depuis plus de 20 ans dans l'entreprise, avait une femme et trois enfants.

Pour tenter de déterminer les raisons de cet accident, le camion va être expertisé. Une enquête est en cours, menée par la gendarmerie de Noyen-sur-Sarthe.