Un homme de 45 ans très gravement blessé après un accident de la route sur l'A63 à Belin-Beliet

Un homme de 45 ans est entre la vie et la mort ce samedi matin après un accident sur l'autoroute A63 au niveau de l'échangeur 20, à Belin-Beliet, à la frontière des Landes et de la Gironde. Il a été transporté au CHU Pellegrin à Bordeaux dans un état très grave et son pronostic vital est engagé d'après les pompiers. Cela s'est produit vers 3h30 ce samedi matin dans le sens Bordeaux-Bayonne. Il s'est encastré dans la voiture d'un personnel d'autoroute de Vinci, qui était à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence. Le patrouilleur de Vinci est indemne car il n'était pas dans sa voiture au moment de l'accident.