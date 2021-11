Un homme de 46 ans condamné à sept ans de prison pour agressions sexuelles dans l'Indre et en Corrèze

Cinq heures. L'audience a duré cinq heures, au tribunal correctionnel de Tulle. C'est assez rare de mémoire d'avocats. Cela révèle à la fois l'ampleur des faits commis comme de l'investigation menés par les enquêteurs.

Entre 2012 et 2019, cet homme, originaire du Nord, a profité de déplacements chez des amis pour abuser de leurs filles, au nez et à la barbe de leurs parents. Le modus operendi était quasiment toujours le même, même si les parties du corps touchées n'étaient pas toujours les mêmes. Des faits recueillis par une instruction minutieuse, complétée par plusieurs experts psychiatres qui ont tenté de cerner la personnalité de l'accusée.

Il tente de se justifier à cause de l'alcool ou des stupéfiants

Agé de 46 ans, l'homme a reconnu les faits pour lequel il était mis en cause. Néanmoins, ses justifications auront semé le trouble. Il a tenté d'expliquer ses faits et gestes à cause de l'alcool ou des stupéfiants. Dans le public du procès, beaucoup de victimes accompagnées par leur famille ont été très choquées, traumatisées tant par les explications que par la présentation des faits. "Cet homme se présentait comme un homme de confiance" expliquait Me Mélanie Cousin, avocate d'une des victimes. Dans la plaidoirie de tous les avocats, figurait la gravité des faits reprochés, comme les conséquences terribles de ses actes.

Le parquet avait requis sept ans de prison. Il sera suivi par les magistrats. L'homme devra suivre des soins psychologiques et ne plus entrer en contact avec les mineurs. Il ne devra plus paraître en Corrèze comme dans l'Indre, où il a commis ses faits.