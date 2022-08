Un homme de 46 ans en garde à vue après le meurtre de son conjoint à Castillon-du-Gard

Un homme de 46 ans est en garde à vue depuis ce jeudi soir après un meurtre commis à Castillon-du-Gard, non loin du Pont du Gard. Il a porté plusieurs coups de couteau à la gorge à son compagnon âgé de 51 ans. Les deux hommes vivaient en couple dans une villa de la commune.

Un homme de 46 ans est en garde à vue depuis jeudi soir après un meurtre commis à Castillon-du-Gard, non loin du Pont du Gard. Il a porté plusieurs coups de couteau à la gorge à son compagnon âgé de 51 ans. C'est le meurtrier présumé lui-même qui a appelé sa mère qui, à son tour, a alerté les gendarmes. Il a immédiatement reconnu les faits, mais pour l'instant il n'a pas été en mesure de donner aux enquêteurs d'explication claire sur son acte. A priori une simple dispute, pour un motif qualifié de futile, qui aurait dégénéré, mais sans davantage de précisions.

Les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants pratiqués sur cet aide-soignant de 46 ans se sont révélés négatifs. Il vivait avec son compagnon, ingénieur, dans une villa cossue de Castillon-du-Gard. Le couple semblait mener une existence tranquille, parfaitement inséré professionnellement et sans problèmes connus de voisinage. Pas davantage d'antécédents avec la justice. La garde à vue du meurtrier présumé sera prolongée ce vendredi soir. Il sera présenté ce samedi après-midi à un juge d'instruction qui devrait le mettre en examen pour "homicide volontaire aggravé" sur conjoint et pourrait ordonner son placement en détention.