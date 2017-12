Un homme condamné à 5 ans de prison ferme pour trafic de drogue par le tribunal de Tours

Le prévenu était jugé pour trafic de drogue, notamment de l’héroïne, sur Tours, La Riche et St Cyr-sur-Loire. Il a été arrêté alors qu'il était en régime de semi-liberté. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme.

Un homme de 47 ans était jugé ce mercredi après-midi par le tribunal correctionnel de Tours. Il était poursuivi pour trafic de drogues dures, 6 kilos d’héroïne et 250 grammes de cocaïne, sur Tours, La Riche et Saint Cyr-sur-Loire écoulés pendant plus d'un an et demi. L'homme a été interpellé le 18 septembre 2017, près du Prieuré Saint-Cosme à La Riche, là où se faisaient les ventes.

Le vendeur était lui même un gros consommateur

Il a admis les faits, sans réserve, et reconnu avoir eu une quinzaine de clients. La police est intervenue après un mois et demi de surveillance, suite à une dénonciation anonyme. Il a été arrêté alors qu'il était en régime de semi-liberté. Lui-même gros consommateur de cocaïne et d'héroïne, l'homme a déclaré devant le tribunal être parti dans une spirale infernale. Je regrette d'avoir fait tout ça.

Une dette de 50.000 euros au fisc ?

Tout est parti d'une dette de 50.000€ au fisc, a-il dit à la barre. A son actif déjà, neuf condamnations dont plusieurs pour trafic de stupéfiants. Le procureur a demandé cinq ans de prison ferme. Son avocat a réclamé une peine avec sursis la plus large possible. L'homme a finalement écopé de 5 années de prison ferme. La justice a aussi saisi 35.000 euros (20.800 euros en liquide, et 15.000 euros sur son compte en banque), ainsi que sa voiture, une Peugeot 407.