Un homme de 50 ans interpellé et mis en examen pour le double meurtre d'Allauch

L'enquête de la police judiciaire de Marseille n'aura pas trainé. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, à Allauch, un couple d'une quarantaine d'années était retrouvé mort, face contre terre, des plaies importantes, notamment à l'arme blanche au niveau de la tête.

Un voisin, âgé de 50 ans, a été interpellé. Décrit par des témoins comme ayant un comportement étrange, il a été déféré et mis en examen par le juge d’instruction désigné dans le cadre d’une information judiciaire du chef de meurtres.

Des indices graves et concordants

Dans son communiqué le parquet de Marseille précise ce mercredi soir : "Les éléments recueillis par la brigade criminelle de la direction territoriale la police judiciaire de Marseille ont permis une orientation rapide de l’enquête . Les témoignages sur le comportement de cet homme , les éléments techniques sur ces allées et venues durant la nuit , les éléments de police technique et scientifique recueillis dans son logement , ses contradictions dans son emploi du temps constituent des éléments d’indices graves et concordants de sa participation aux faits."

Des dénégation en garde à vue

Celui-ci a maintenu tout au long de sa garde à vue , une position de dénégation sans pouvoir expliquer les éléments recueillis à son encontre. Le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention devait avoir lieu en cours de soirée.