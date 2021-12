Un homme de 50 ans meurt dans sa voiture sur la quatre voies près de Rennes

Un conducteur de 50 ans a été retrouvé en arrêt respiratoire sur la rocade de Rennes, mercredi 8 décembre, vers 22 heures, entre la porte de Tizé et celle de Longs-Champs, à Cesson-Sévigné près de Rennes. Il n'a pas pu être réanimé par les secours et aurait été victime d'un malaise.

Quand les secours arrivent vers 22 heures ce mercredi soir, les airbags n'ont pas été déclenchés et il n'y a aucune trace d'accident. Un automobiliste de 50 ans est pourtant retrouvé inconscient, en arrêt respiratoire sur la rocade de Rennes, entre la porte de Tizé et celle de Longs-Champs, à Cesson-Sévigné. Les secours n'arrivent pas à la réanimer et il meurt sur place. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans cet accident et les circonstances exactes ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte, le conducteur aurait été victime d'un malaise.