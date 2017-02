Un homme de 50 ans meurt sur la route entre Galargues et Sommières

Un accident de la route a fait un mort dans la nuit de mercredi à jeudi à Galargues dans l'Hérault. La victime, un homme de 50 ans, a fait une sortie de route pour des raisons encore indéterminées.

La sortie de route s'est produite peu après minuit et demi sur la route entre Galargues et Sommières à la limite du Gard et de l'Hérault. Un automobiliste de 50 ans a fait une sortie de route pour une raison encore inconnue. Il était seul au volant de son véhicule et déjà mort lorsque les secours sont arrivés sur place.

Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de Saint-Mathieu-de-Tréviers.