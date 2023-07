Un homme de 50 ans reconnaît être l'auteur de 19 incendies à La Riche, Joué-lès Tours et Saint-Genouph

Il avait été placé en détention provisoire au début du mois de juillet après l'incendie d'une voiture à la Riche. Quelques semaines plus tard, il a reconnu face aux enquêteurs de l'UAB (Unité d'atteinte aux biens) être l'auteur de nombreux autres incendies dans la même ville depuis février mais aussi du club-house du stade Jules Ferry de Joué-lès-Tours, mi-juin.

Huit véhicules, 10 cabanons de jardin

L'annonce de son arrestation est certainement un soulagement pour les habitants de la Riche. Dans l'ouest et le sud de la commune, de nombreux véhicules ont été retrouvés brûlés ou vandalisés depuis plusieurs mois. Le suspect a reconnu être l'auteur, depuis février, de huit incendies de véhicules, 10 incendies de cabanons de jardin. L'un de ces derniers était situé sur la commune voisine de Saint-Genouph.

Il a aussi reconnu face aux enquêteurs avoir dégradé 13 véhicules à la Riche en leur crevant les pneus ou en rayant leur carrosserie. À la Riche, les faits ont eu lieu notamment sur le chemin des Minimes et le chemin du Sauge. Après une des plus importantes séries d'incendies, du 18 au 27 mai, des habitants de la Riche avaient envoyé une lettre au préfet et au maire pour les alerter de la situation.

Au cours de leur enquête, les policiers ont relevé des faits troublants : il a aidé des victimes à changer les pneus d'une voiture qu'il avait lui-même crevés et est revenu sur plusieurs lieux d'incendie dont il a reconnu être l'auteur.

Un pyromane déjà connu de la police

Le quinquagénaire a également reconnu avoir brûlé le club-house du stade Jules Ferry à Joué-lès-Tours, mi-juin . Des bureaux et une salle de réception avaient été totalement détruits par les flammes. Le maire de la ville, Frédéric Augis, avait dénoncé "un acte criminel insupportable".

L'auteur présumé avait déjà été jugé pour des faits similaires - incendies et dégradations - à Tours, rue de la Bourde, en 2017 : il avait allumé des feux criminels dans huit voitures et trois caves d'immeubles. Il y a six ans, comme en 2023, il habitait à proximité des dégradations et incendies commis.

Avant son procès, le 9 août prochain, il fera l'objet d'une expertise psychiatrique.