Un homme de 51 ans arrêté à Eymet pour des violences

Dimanche après-midi à Eymet, un homme de 51 ans déjà bien connu de la justice, s'est rendu chez une de ses connaissances pour lui réclamer l'argent qu'il lui devait (entre 50 et 100 euros). Saoul, il est arrivé avec un couteau et l'a menacé. Sa victime, sans profession comme lui, n'a pas été blessée par l'arme blanche. L'auteur des violences a été interpellé, placé en garde à vue puis en détention provisoire. Il sera jugé jeudi par le tribunal correctionnel de Bergerac en comparution immédiate. Il est mis en examen pour violence aggravée, à cause de son alcoolémie au moment des faits, et de l'état de récidive.