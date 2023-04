Un homme de 51 ans mort dans un accident de quad à Urepel

Deux hommes âgés de 20 ans et 51 ans ont été pris en charge par les secours ce vendredi matin dans les Aldudes, à Urepel, après un accident de quad. Le plus âgé est mort sur place, les pompiers ont essayé de le réanimer sans succès. Le plus jeune a été pris en charge par ambulance à l'hôpital de Saint-Palais.

Si les circonstances de l'accident restent à éclaircir, on sait que les deux hommes se trouvaient sur le même engin.