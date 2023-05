Un homme de 52 ans décède après la course de Pentecôte d'Anduze

La 33e édition de la Course de Pentecôte organisée ce samedi à Anduze a été endeuillée après la mort de l'un des participants âgé de 52 ans. "Il est arrivé sans encombre jusqu'à la ligne d'arrivée explique Claudy Marin, l'organisateur mais une heure et demie après la course, il s'est senti mal et s'est évanoui". Les pompiers et le SAMU l'ont pris en charge. Il a été transporté par hélicoptère au CHU de Nîmes. Il est décédé lors de son transfert à l'hôpital. La victime , originaire de Sauve était licenciée au club d'Anduze. Plusieurs autres personnes ont également prises en charge par les pompiers, après avoir fait des malaises en raison de la fatigue et de la chaleur.

