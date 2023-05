Un homme de 57 ans condamné pour avoir insulté et menacé des soignants de l'hôpital de Guéret

Il ne s'agit malheureusement pas d'une première au sein d'un hôpital. Les intimidations, les menaces font parfois partie intégrante du quotidien du personnel soignant . Et la situation aurait même pu franchir un cap dimanche 28 mai au centre hospitalier de Guéret.

Un homme de 57 ans s'en est pris verbalement à six soignants en plein cœur du service des urgences. Le quinquagénaire, qui souffrait d'une plaie au crâne après une chute à vélo, a complètement dégoupillé après trois quarts d'heure d'attente. "Pute", "connard", "enculé", "salope"... Les noms d'oiseaux fusent dans les couloirs. Le condamné se montre même particulièrement à l'encontre d'un médecin. Il colle sa tête contre la sienne et lui assène un 'toi, je te tue quand je veux".

Des insultes en tout genre

Le condamné reconnaît les faits, "je me suis emporté, je ne le conteste pas". Ses mots sont clairs, son discours construit et cohérent. Il se justifie aussi. "On ne m'a pas adressé un regard, un sourire, rien. J'ai eu peur pour moi, pour mon intégrité physique. Lorsque j'ai interpellé un soignant, il m'a dit "vous n'avez qu'à partir". Et là, je suis sorti de mes gonds".

S'ensuit donc cette longue liste d'insultes en tout genre, de menaces avant l'intervention de la police. Le président du tribunal se permet d'interpeller l'auteur des violences, et de lui rappeler que sa blessure était plutôt bénigne comparée à d'autres, qu'il ne s'agissait pas d'un cas urgent.

Déjà condamné pour outrages

La procureure de la République va dans le même sens. "Aux urgences, vous n'êtes pas le roi. Il faut savoir faire confiance aux soignants. Ils les connaissent, les urgences". Au moment d'évoquer la condamnation, le président du tribunal revient aussi sur le drame de l'infirmière poignardée à mort au CHU de Reims . "Si on en arrive là parfois, c'est parce qu'on laisse passer des choses comme ça. Aujourd'hui (avec cette condamnation), on pose une limite".

Le quinquagénaire est donc condamné à 150 heures de travaux d'intérêt général. Il a 18 mois pour les effectuer. S'il ne respecte pas ce délai, il encoure une peine de quatre mois de prison avec sursis. S'y rajoute aussi une amende de 150 euros à payer pour le condamné.