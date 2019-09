Un homme de 57 ans tué par balles à Marseille

Marseille, France

Ce samedi après-midi, à 15h13 heures, les marins pompiers de Marseille sont appelés pour deux blessés par arme à feu. Un homme de 57 ans a été tué par balles dans une résidence du quartier du Merlan dans le 14e arrondissement de Marseille. Son fils âgé de 26 ans a été blessé à l'abdomen et a été transporté par les marins pompiers à l’hôpital militaire de Lavéran. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Sur place, deux femmes de 59 et 64 ans ont été transportées, choquées à l'Hôpital Nord de Marseille. Deux autres femmes de 51 et 18 ans sont restées sur place. Au total 7 véhicules et 20 marins pompiers ont été dépêchés sur place.