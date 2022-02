Un homme de 58 ans a disparu depuis cinq jours à Saint-Jean-de-Luz

Une enquête de police est ouverte à Saint-Jean-de-Luz après la disparition d'un homme de 58 ans. Une disparition jugée inquiétante. Sylvain Rousseau a quitté sa petite entreprise de produits bio "La vie claire", dans la zone commerciale de Jaldaï, jeudi dernier sur le coup de midi. Il est parti à pied et depuis cinq jours reste introuvable. C'est le commissariat de la ville qui enquête sur cette affaire, alors que la famille participe aux recherches.

Il disparait en pleine journée de travail

Sylvain dirige depuis plusieurs années sa petite entreprise, avec son épouse. Le jeudi 17 février, sa femme est en discussion avec un tiers dans un bureau. Il profite du moment pour quitter les lieux. Des témoins le voient partir en direction d'une petite forêt toute proche. C'est le lendemain matin que la famille va signaler sa disparition au commissariat local. Une enquête est alors ouverte. Un appel à témoins est lancé. Sylvain était vêtu d'un pull gris et d'une veste estampillée " la vie claire", et portait un pantalon bleu et des chaussures de ville marron. L'homme mesure 1 mètres 72 et pèse 75 kilos. Dépressif depuis quelques mois en raison de difficultés professionnelles, Sylvain a quitté son lieu de travail sans son téléphone portable qui a été finalement retrouvé par les enquêteurs.