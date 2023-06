Un homme de 58 ans condamné pour agression sexuelle sur son ex belle-fille de 12 ans en Creuse

L'ex beau-père d’une collégienne a été jugé pour agression sexuelle sur mineur jeudi 1er juin à Guéret en Creuse. Il est condamné à cinq mois de prison ferme et obligation de soin. Dans le détail, le tribunal le condamne à quinze mois d'emprisonnement dont dix mois assortis d'un sursis simple. Il pourra être détenu chez lui avec bracelet électronique et devra verser 6.000 euros de dommages et intérêts à sa victime, qu'il a interdiction de contacter pendant cinq ans.

A l’époque des faits, en novembre 2021, dans le sud de la Creuse, la fillette n’a que douze ans. Lui, cinquante-huit. En couple avec sa mère pendant plusieurs années, il en est séparé mais continue à la fréquenter. Alors que l'homme est censé faire des travaux dans la chambre de l’adolescente, il en profite pour lui toucher les fesses et l’entrejambe sous ses vêtements.

Le quinquagénaire nie d'abord les faits, et se présente même aux gendarmes pour les mettre en garde contre des "dénonciations mensongères" de la part de la fillette, qu'il élève depuis qu'elle a trois ans. Il finit néanmoins par reconnaître l'agression sexuelle devant les enquêteurs, et de réitérer ses aveux à la barre.

"Paralysée comme une baguette de pain"

Il avoue tout, sauf d'avoir pris la main de la collégienne pour la poser sur son sexe. C'est pourtant ce que décrit sa belle-fille, "avec courage", note la procureure. L'adolescente explique aux enquêteurs avoir été paralysée "comme une baguette de pain", mais avoir tenté de repousser les mains de son ex beau-père quand il l'allonge sur un lit. Le quinquagénaire n'arrête que lorsqu'il entend la mère de la fillette rentrer.

L'homme s'excuse mais n'explique pas son geste, évoquant un "dérapage". Il n'a jamais été attiré par les enfants, affirme-t-il. Ses explications sont confuses : il dit aux enquêteurs avoir eu l'impression d'un rapport de séduction avec l'adolescente, qu'il a pourtant "élevé comme sa propre fille". Les enquêteurs retrouvent dans son téléphone et sur son ordinateur des connexions très fréquentes, quotidiennes, sur des sites pornographiques et pour certains zoophiles, "juste par curiosité", justifie-t-il.

Seize mois plus tard, l'homme comparaît tout en gris, des cheveux au jean en passant par le tee-shirt. L'adolescente, elle, est coiffée de tresses et porte un grand sweat-shirt rose. Elle s'effondre en larmes devant le tribunal : "Je n'arrive plus à vivre." Elle explique qu'elle a des idées noires et qu'elle n'arrive plus à faire confiance aux hommes de son entourage, ses relations avec sa mère et sa petite sœur sont difficiles. Quand elle évoque son agresseur, elle l'appelle "le monsieur". Lui au contraire aimerait "renouer le dialogue" avec elle.

"Ce qu’il appelle dérapage est une infraction gravissime"

"Qu’est-ce que l’on peut consentir en matière sexuelle quand on a douze ans, à peine entré dans l’adolescence ? La réponse est : rien ! On n’a pas de consentement éclairé à douze ans", tranche la procureure de la République. Elle requiert quinze mois emprisonnement dont dix assortis d’un sursis simple, avec obligation de soin et suivi socio-judiciaire pendant cinq ans. "Ce qu’il appelle dérapage est une infraction gravissime. Ses mains ont été destructrices, il a joué de la figure paternelle de confiance pour commettre des abus sexuels sur une petite fille."

Le tribunal a suivi les réquisitions de la procureure.