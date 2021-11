Un homme de 58 ans mis en examen pour meurtre et incarcéré à Orléans

Après la découverte du corps sans vie d'un homme de 64 ans mardi soir dans un appartement du quartier Saint-Marceau à Orléans, un homme de 58 ans est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. La victime aurait reçu de nombreux coups portés par un objet piquant-tranchant.

Un homme de 58 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi dans la soirée, indique la procureure de la République d'Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren, dans le cadre de l'enquête ouverte après la découverte d'un corps sans vie mardi soir dans un appartement du quartier Saint-Marceau à Orléans.

La victime est un homme de 64 ans

Il s'agit du propriétaire du logement où se sont déroulés les faits, allée des Glaieuls : alertée par des voisins vers 23h30, la police découvre alors le corps sans vie d'un homme de 64 ans* présentant de multiples lésions par arme blanche. Et les trois personnes présentes sur place sont placées en garde à vue : le couple propriétaire de l'appartement et la compagne de la victime, âgée de 59 ans.

Les deux femmes ont été libérées à l'issue de leurs interrogatoires, et une fois les vérifications effectuées. Seul l'homme de 58 ans, qui est atteint d'un handicap moteur léger et est en fauteuil roulant, est mis en examen pour meurtre donc, et incarcéré (sur décision du juge, conformément aux réquisitions du parquet).

De très nombreuses lésions provoquées par un objet piquant-tranchant

Il souffrait d'une légère blessure à la main lorsque les policiers sont arrivés. Or, l'autopsie pratiquée sur le corps de la victime indique le décès est causé par de très nombreuses lésions traumatiques provoquées par un objet piquant-tranchant, "certaines sont profondes et situées au niveau du cou et du thorax".

Une source explique que la soirée aurait dégénéré en raison d'un différend, le tout sur fond d'alcool. L'enquête, confiée à la police judiciaire d'Orléans, se poursuit.

* contrairement à ce que nous avons indiqué dans premier temps, il n'est pas handicapé en fauteuil roulant, nous vous prions de nous excuser pour cette regrettable erreur