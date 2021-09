Un homme de 60 ans décède près de Laval, renversé par une voiture

Cette après-midi, un homme de 60 ans est mort sur le coup dans un accident de la circulation. La conductrice a percuté le piéton au croisement des routes départementales 103 et 130, au sud de Laval vers 16 h.

Selon les pompiers, le choc a été très violent et la victime a été éjectée sur plusieurs mètres. Malgré leurs tentatives, les secours n'ont pas réussi à la réanimer.

La conductrice ne s'est pas arrêtée immédiatement mais plus loin, sur la commune de Parné-sur-Roc où elle a été prise en charge par les gendarmes.

Indemne, elle se trouvait dans un état de panique et était positive à l'alcool. On ignore si elle était ou non au-dessus de la limite d'alcool au volant. Les causes de l'accident sont inconnues.

Cet accident porte à 14 le nombre de décès sur les routes mayennaises depuis le début de l'année 2021.