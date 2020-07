Un poids lourd et une voiture se sont percutés ce mercredi à Saint-Cyr-le-Gravelais, route de Ruillé-le-Gravelais. Le conducteur de la voiture, un homme de 60 ans, a été gravement blessé.

Un homme de 60 ans gravement blessé dans un accident entre sa voiture et un camion

Un grave accident s'est produit ce mercredi à Saint-Cyr-le-Gravelais, route de Ruillé-le-Gravelais. Un poids lourd et une voiture se sont percutés à l'intersection entre la départementale 120 et départementale 252. Le conducteur de la voiture, un homme de 60 ans, a été gravement blessé et transporté par hélicoptère vers le CHU d’Angers. Le conducteur du poids lourd est indemne.

L'accident s'est produit un peu avant midi, la route a été coupée plusieurs heures le temps de l'intervention des secours. Une déviation a été mise en place.