Un homme de 60 ans meurt dans une collision avec un train à Isbergues

Les pompiers sont intervenus ce lundi après une collision entre un train et un véhicule, survenu vers 15h30 à un passage à niveau à Isbergues, entre Saint-Omer et Béthune. Un homme âgé de 60 ans est décédé et les pompiers étaient à pied d'œuvre dans l'après-midi pour désincarcérer un garçon de 12 ans piégé dans l'habitacle.

La circulation des trains dans les gares entre Béthune et Hazebrouck a été totalement interrompue, avec des bus de substitution mis en place. Des trains ont continué en revanche à faire la liaison entre les deux gares en passant par un autre itinéraire. La circulation des trains devait reprendre vers 18h.