Un homme de 61 ans meurt écrasé par un véhicule qu'il était en train de réparer à Mortagne-sur-Gironde

Un retraité de 61 ans passionné de bricolage et de voitures est décédé vendredi matin à Mortagne-sur-Gironde écrasé par la voiture sous laquelle il était en train de faire une réparation. On ne sait pas ce qui s'est passé : si le cric était mal positionné ou s'il a laché. C'est la personne avec laquelle il était en conversation au téléphone qui a donné l'alerte selon le maire de Mortagne-sur-Gironde. "Elle l'a entendu crier, et puis plus rien" raconte Stéphane Cotier, la conversation s'est interrompue et le retraité ne répondait plus.

La personne a prévenu les pompiers qui ont alerté son épouse : elle se trouvait à son domicile et ne s'était rendu compte de rien. Son mari effectuait la réparation à l'extérieur sur leur terrain. C'est elle qui a trouvé son époux écrasé par le véhicule, elle a alerté un voisin et ils ont réussi à le dégager mais la victime était déjà en arrêt cardiaque depuis un quart d'heure selon le maire. Les pompiers arrivés sur place ont réussi à le réanimer. Mais ses blessures étaient trop graves, l'homme est décédé.

Dans la commune, le choc est important. Le retraité n'était pas impliqué dans la vie locale mais il était très disponible et serviable selon le maire.