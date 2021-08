Un homme de 62 ans meurt noyé dans un étang à Ouzouer-sur-Trézée

Noyade mortelle ce mercredi dans le Loiret : un homme de 62 ans, qui se baignait dans un des étangs d'Ouzouer-sur-Trézée, dans l'est du Loiret, près de Briare, est mort. Des témoins l'ont aperçu en difficulté et ont appelé les pompiers vers 15h10, et l'ont sorti de l'eau.

Les gendarmes, les médecins du SMUR et les pompiers ont tenté de le réanimer sur place, en vain. Le décès a été déclaré à 17h. Un autre homme, témoin de la scène, âgé de 72 ans, très choqué, a dû être hospitalisé à Gien.

La baignade n'était pas surveillée.