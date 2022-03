Un homme de 63 ans condamné pour avoir harcelé son ex-compagne au téléphone et crevé les pneus des voisins

Un Lavallois de 63 ans a écopé de sept mois de prison avec sursis mardi 22 mars 2022 pour avoir harcelé son ex-conjointe et crevé les pneus de sa voiture et de celles des voisins, en novembre 2021 à Château-Gontier-sur-Mayenne.

"Je vais te tuer, te crever." C'est ce type de message que la victime a reçu tous les jours en fin d'année 2021. En plus, le président de la cour compte au total 76 appels téléphonique en 15 jours du prévenu à son ex-compagne. Elle se dit "assommée d'appels, de messages et de menaces de mort". Le sexagénaire a pourtant interdiction de lui téléphoner ni d'entrer en contact avec elle, en raison de son contrôle judiciaire. Son excuse : son addiction à l'alcool.

"Enfant, j'avais peur qu'il me tue"

Cette même addiction qui l'a poussé un soir de novembre 2021 à crever les pneus de la voiture de son ancienne petite amie, des voisins et même de son propre véhicule. Quand le président du tribunal évoque sa personnalité, il baisse la tête, le regard dans le vide. Impassible aussi quand la cour évoque la déposition de sa fille devant les gendarmes. "Mon père est un manipulateur, déjà enfant, je me cachais sous des couverture de peur qu'il me tue."

À la barre, le prévenu se défend d'être toujours amoureux de son ex-conjointe. Insuffisant pour le président qui l'avertit : "Vous êtes passé à ça d'aller en maison d'arrêt." Le Lavallois a été condamné à verser une amende de 200 euros et à payer 250 euros aux voisins dont il a crevé les pneus. Il a aussi l'obligation de suivre des soins et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.