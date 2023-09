Un homme de 64 ans condamné à quatre ans de prison ferme pour agressions sexuelles incestueuses

Au tribunal de Pau hier, l'homme de 64 ans a été reconnu coupable de deux agressions sexuelles : une sur sa belle-fille à la fin des années 1990, puis sur la fille de celle-ci en 2019. Au moment des agressions, elles avaient une douzaine d'années toutes les deux.

Agressions sur la mère et la fille

En 2019, l'homme agresse sexuellement la fille de sa belle-fille dans une voiture alors qu'ils rentrent des courses. Quand elle rentre chez son père, la jeune fille lui confie ce qui vient de se passer : l'homme s'est masturbé devant elle, a pris sa main pour la poser sur son sexe, lui a demandé de se déshabiller et lui a léché la poitrine. Une plainte est déposée immédiatement. C'est alors que la mère de la jeune fille témoigne elle aussi de ce qu'elle a subi, et en informe la police.

Une nuit, en 1998, alors qu'elle est jeune adolescente, elle se réveille et sent une sensation de va-et-vient au niveau de son vagin. Quand elle ouvre les yeux, son beau-père est dans sa chambre.

Quatre ans de prison ferme

L'homme a reconnu les faits de 2019, mais nie ceux dont sa belle-fille l'accuse. Pour lui, c'est un mensonge pour appuyer les accusations de sa fille, et être sûr qu'il soit condamné. Une "théorie du complot" très vite démontée par l'avocate des victimes et la procureure. Et pour cause, si la mère de la jeune fille n'en avait jamais parlé à la police, elle s'était confiée à certains proches des années auparavant.

La procureure a requis sept d'emprisonnement. Il a finalement été condamné à quatre années de prison ferme et a été conduit en détention après l'audience.

Emma Jacob