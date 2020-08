Un homme de 69 ans se noie dans le Doubs à Rochejean

Un homme de 69 ans a été retrouvé noyé dans le Doubs ce dimanche matin sur la commune de Rochejean. C'est un promeneur qui passait avec son chien qui a vu le corps flotter à la surface. L'homme était en tenue de bain. Selon sa famille, il était parti la veille au soir pour se rafraîchir dans la rivière et il n'était pas rentré chez lui. Une autopsie sera pratiquée pour tenter de comprendre ce qui s'est passé mais tout porte à croire qu'il s'agit d'une noyade accidentelle. L'homme qui s'est noyé était bien connu, il était né dans le village de Rochejean et il y avait travaillé comme menuisier. Il s'agit de la troisième noyade en 10 jours dans les rivières franc comtoises. Vendredi un jeune de 27 ans s'est noyé dans la Loue à Belmont (Jura) et la semaine dernière un autre jeune homme s'est noyé au barrage de Roche-lez-Beaupré dans le Doubs.