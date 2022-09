Un homme de 70 ans blessé par arme blanche à Golfech, un suspect interpellé

Grosse frayeur lundi matin, un peu après 7h, dans les rues de Golfech. Un homme de 70 ans a été grièvement blessé au visage et sur le haut du corps par des coups de couteau. Quelques heures plus tard, au domicile de la victime, un homme de 27 ans a été interpellé.

Il est un peu moins de 7h15 ce lundi matin quand les pompiers du Tarn-et-Garonne sont appelés par un habitant de Golfech pour une intervention impressionnante, avenue du Midi. Un habitant du quartier est grièvement blessé par plusieurs plaies. Il gîtsur la voie publique,ensanglanté au visage et sur le haut du corps. La victime, 70 ans, a été blessée par des coups de couteaux. Les secours le prennent rapidement en charge, le SMUR de Moissac intervient également et l'hospitalise à Purpan en urgence absolue.

Quelques heures plus tard, le maire de la ville est informé que la vie de son administré n'est plus en danger. Pascal Benoit est doublement rassuré quand il apprend qu'un individu a été placé en garde à vue, le jour même, par les gendarmes. "L'auteur a été interpellé au terme d'une traque qui a duré la journée", confirme le parquet de Montauban. Âgé de 27 ans et lui aussi résident de Golfech, le suspect aurait été interpellé au domicile de sa victime, quelques heures après l'avoir agressé.

Pour l'heure, on ne sait pas si les deux hommes se connaissaient et aucune explication n'est avancée. Le parquet de Montauban confirme à France Bleu Occitanie qu'une enquête est ouverte pour tentative d'homicide auprès de la brigade de recherches de Castelsarrasin.