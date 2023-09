Un homme de 70 ans condamné à un an de prison avec sursis pour agressions sexuelles dans un Ehpad corrézien

Un homme a été reconnu coupable ce jeudi d'agressions sexuelles dans un Ehpad en Corrèze. Il s'agit d'un homme de 70 ans, condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal de Brive. Pendant des mois, il a abusé de plusieurs résidentes.

Entre décembre dernier et le mois de mai, il a agressé sexuellement quatre femmes dont certaines étaient alitées dans un Ehpad de Beaulieu-sur-Dordogne, dans le sud de la Corrèze. Cet homme de 70 ans se faisait passer pour un visiteur sauf qu'un jour, il a été pris en flagrant délit par le personnel de l'établissement en train d'embrasser et de toucher la poitrine d'une résidente.

Interdiction se de rendre dans un Ehpad

L'homme condamné souffre de troubles psychiatriques, il est sous curatelle. Les familles des victimes ont déposé plainte mais ne se sont pas portées partie civile et d'ailleurs, n'étaient pas présente à Brive pour le procès. En plus de sa condamnation à un an de prison avec sursis, il devra également suivre des soins et a désormais l'interdiction de se rendre dans un Ehpad.