Un homme de 70 ans est mort noyé à Marseillan, victime du phénomène de houle

Les pompiers sont intervenus à trois reprises, ce mercredi après-midi sur le littoral héraultais pour des noyades dont une mortelle. La victime, un homme âgé de 70 ans qui se baignait à Marseillan, est décédée malgré les tentatives de réanimation des secours.

Deux autres interventions ont eu lieu ce mercredi. À Serignan, un homme a été pris en charge par les secours après un début de noyade. Du côté d'Agde, un autre homme, lui, est en cours de réanimation. Son état de santé reste pour l'heure inconnu.

Un phénomène de houle traître

Des accidents qui interviennent alors que la mer est agitée ces dernières heures. Le littoral connaît un nouveau phénomène de houle lié à l'activité orageuse de la météo. Un phénomène bien connu sur les côtes, mais qui reste traître. "Quand on est sur les côtes de l'Atlantique, on voit des vagues relativement importantes. On a donc tendance à faire attention et à ne pas prendre de risque. Là, ce sont des vagues qui ne sont pas très hautes, mais comme elles sont très rapprochées, si on commence à perdre pied dans une vague, la vague de derrière arrive, vous fait perdre deux trois mètres et ainsi de suite. Et un moment vous risquez la noyade", explique Patrick Toustou, le délégué interdépartemental de la SNSM.

Des risques amplifiés par la fermeture depuis le week-end dernier des postes de secours sur les plages. "Il faudra au moins un quart d'heure pour venir chercher les personnes en difficulté", assure Patrick Toustou. Ainsi les pompiers recommandent de ne pas s'aventurer dans l'eau.

Un nouveau phénomène de houle est attendu mardi prochain sur nos côtes.