Un négociant en bétail jugé pour escroquerie en récidive au tribunal de Tarbes

Un homme de 71 ans a été entendu par le tribunal de Tarbes ce mercredi. Il est soupçonné d'escroquerie en récidive et d'abus de faiblesse. Entre 2019 et 2020, il a escroqué une quarantaine d'éleveurs d'animaux dans plusieurs régions de France en tant que négociant en bétail. Il achetait et revendait des dizaines et des dizaines d'animaux : des agneaux, des veaux, des vaches, de chevaux. Sauf qu'il ne payait pas ou qu'une partie de la somme. Il a notamment fait ça en Occitanie, dans les Hautes-Pyrénées, en Ariège, dans le Lot, en Haute-Garonne mais aussi Aveyron. Le préjudice estimé est d'environ 480.000€.

Des escroqueries aux quatre coins du pays

L'homme a en partie reconnu les faits à la barre. Cet escroc à échelle nationale s'est expliqué : "J'ai donné beaucoup d'argent liquide aux fermiers mais certains ne déclarent pas." "Il manque beaucoup de factures, lui répond la présidente du tribunal, Lucile Pichenot. C'est facile de dire qu'on a payé quand on ne peut pas le prouver." Le prévenu ne se démonte jamais : "Ils ont eu de l'argent liquide, ça ils oublient de le dire. Mais je reconnais les faits." "Les escroqueries, vous les reconnaissez ?" relance la présidente. Il répond : "Oui, mais j'ai payé avec des chèques." La réplique du tribunal est sans appel : "Vos chèques qui ont été rejetés, ça ne s'appelle pas payer quelqu'un."

Malin, cet homme a réponse à tout : "Si j'avais eu l'argent, tout le monde aurait été payé." "Mais vous vendiez à perte monsieur !" rétorque la présidente. "Peut-être que je suis mauvais commerçant." "Oui, vous n'êtes certainement pas le meilleur." Il s'emporte alors un peu : "Puisqu'on en est là, je vais tout vous dire : J'ai des anciens créanciers qui m'en ont mis sur le dos. Alors j'ai déshabillé Pierre pour habiller Paul. Et en plus je n'ai pas un sou en poche, je n'ai que mes yeux pour pleurer."

Un sacré personnage, mais pour le procureur de la République de Tarbes, Richard Pineau, "c'est un grand spécialiste de la vente de bétail, il a un talent qu'il a mis au service de la délinquance. La justice l'a rattrapé souvent". Effectivement, cet homme avait déjà été condamné plusieurs fois pour des escroqueries dans sa vie, il avait même purgé une peine de prison. Le procureur a requis une peine de 10 ans de prison contre le prévenu.