Un homme de 71 ans décède après une intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure

Un homme de 71 ans est décédé après une intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure, dans la nuit de vendredi à samedi. Les pompiers sont intervenus vers 1h30 dans une maison située route de la Saussaye à Saint-Pierre-des-Fleurs, à la frontière avec la Seine-Maritime, au sud d'Elbeuf.

Une femme de 70 ans, retrouvée inconsciente par les pompiers, a été transportée en urgence relative au centre hospitalier d'Elbeuf. Deux témoins des faits, un homme de 35 ans et une femme de 33 ans, ont eux aussi été conduits à l'hôpital, en urgence relative.

À l'intérieur du logement, les pompiers ont relevé un taux de monoxyde de carbone de 500 ppm, indique le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure. "Un taux supérieur à 50 ppm met en évidence un danger grave et immédiat", indique le ministère de la Santé sur son site Internet . Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.

Une centaine de décès en France

Le monoxyde de carbone est un gaz "incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel qui résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane", indique le ministère de la Santé . Les symptômes vont du maux de tête au coma, en passant par la fatigue et les nausées. "Une intoxication importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes", indique le ministère, qui rappelle quelques gestes essentiels, comme faire vérifier ses installations par un professionnel qualifié, aérer son domicile régulièrement et ne pas utiliser de chauffage d'appoint en continu. Il est par ailleurs possible d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans son logement.

Chaque année, le monoxyde de carbone est responsable "d'une centaine de décès en France", selon le ministère.