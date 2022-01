Dordogne : atteint de démence, un homme de 71 ans meurt en se jetant du deuxième étage de son Ehpad

Un résident de la maison de retraite de Domme, dans le Sarladais, est mort ce jeudi en début d'après-midi. Atteint de démence, cet homme de 71 ans a forcé l'une des fenêtres de son unité de vie, et s'est jeté du deuxième étage.

L'homme était atteint de démence

Les faits se sont déroulés en tout début d'après-midi. Après le repas, vers 13h30, les pompiers ont été appelés pour une personne allongée au sol, derrière l'hôpital de Domme. C'est un passant qui a donné l'alerte. La victime est un homme de 71 ans, l'un des 42 résidents de la maison de retraite de Domme. Selon la direction de l'hôpital de Sarlat, qui gère la maison de retraite de Domme, il a forcé le système de sécurité d'une fenêtre de son unité de vie. Les fenêtres sont verrouillées par des loquets, et elles ne peuvent que s'entrebâiller pour permettre l'aération des pièces.

Toujours selon la direction de l'hôpital, l'homme était arrivé début novembre, et était atteint de démence. Il vivait dans cet étage sécurisé, et depuis son arrivée, il était obsédé par l'idée de sortir.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer plus précisément les causes de l'accident. La direction a informé les familles des résidents et a organisé la prise en charge des équipes soignantes.