Un homme de 72 ans meurt dans un accident à Anteuil dans le Doubs

Un conducteur âgé de 72 ans est mort après un accident de voiture, ce jeudi, entre Chaux-les-Clerval et Anteuil, dans le Doubs. Il est seul à bord de sa voiture et roule sur la D31 quand il rate un virage, pour une raison encore indéterminée, au carrefour avec la D36.

Sortie de route dans un virage

La voiture quitte la route, percute un arbre et termine sa course 30 mètres plus loin. Les secours, alertés vers 11h15, tente de réanimer le conducteur, qui est en arrêt cardio-respiratoire. Après un massage cardiaque, il est finalement déclaré décédé. L'hélicoptère a été mobilisé pour le transférer aux urgences, au cas où, mais en vain.

La victime était un habitant de Vernois-les-Belvoir.