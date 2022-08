Un homme de 72 ans meurt dans un accident de la route sur l'A26, plusieurs blessés

Un grave accident de la route a fait un mort et plusieurs blessés ce samedi midi sur l'A26, juste avant le péage de Setques. Un homme de 72 ans est mort.

Un tragique accident a eu lieu ce samedi midi sur l'A26, juste avant le péage de Setques, sur l'A26, dans le sens Troyes-Calais. Pour une raison encore inconnue précisent les gendarmes, trois voitures sont entrées en collision. Le bilan est très lourd : dans la première voiture, un homme de 72 ans est mort, malgré les efforts des pompiers pour le sauver. Son épouse est gravement blessée, son pronostic vital est engagé. Elle a été évacuée à l'hôpital. Ce couple n'est pas originaire de la région, il venait passer ses vacances ici.

D'ailleurs, dans la seconde voiture, juste derrière, d'autres membres de leur famille les suivaient : un couple et ses deux enfants. Ils sont légèrement blessés et souffrent de contusions et d'hématomes.

Prudence en ce week-end du 15 août

Les gendarmes appellent les automobilistes à redoubler de vigilance pour ce samedi classé rouge dans le sens des départs et des retours. Sur l'A26, la circulation est très chargée. Les autorités appellent à rester très prudents.