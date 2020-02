Un homme de 73 ans victime d'un guet-apens à Béziers

Béziers, France

Quatre personnes ont interpellées en début de semaine pour de graves violences commises sur un homme de 73 ans à Béziers. Les faits remontent au jour de Noël, le 25 décembre dernier dans l'après midi. Cet homme a été victime d'un véritable guet-apens

Cet homme sort de chez une femme qu'il fréquente occasionnellement lorsqu'il est violemment agressé par deux hommes cagoulés et armés, avec notamment des coups à la tête qui lui vaudront 4 jours de comas.

C'est sa "soit disant" amie qui va le conduire à l’hôpital de Béziers pour le faire soigner. La police n'est informée des faits que mi-janvier, lorsque l'homme toujours hospitalisé demande enfin à porter plainte.

L'enquête est alors confiée à la police judiciaire qui finit par interpeller mardi 4 février quatre suspects, les deux hommes auteurs de l'agression, âgés de 50 et 59 ans, et deux femmes, l'amie que fréquentait le septuagénaire, âgée de 40 ans, et sa fille âgée de 20 ans.

Tous les quatre ont été mis en examen pour tentative d’extorsion de fond et incarcérés. Reste maintenant à éclaircir les circonstances de cette agression et le mobile exact.