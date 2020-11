Un homme de 74 ans décédé après une intoxication au monoxyde de carbone à Roquemaure

Lorsque les pompiers sont arrivés, un homme de 74 ans était en arrêt cardio-respiratoire à son domicile de Roquemaure. Les secours n'ont rien pu faire. Ces secours relevaient un taux important de monoxyde de carbone. En cause, probablement, un barbecue mal éteint rentré dans le logement.

À leur arrivée, les pompiers n'ont rien pu faire. L'homme de 74 ans, en arrêt cardio-respiratoire décédait. Les secours relevaient un taux très élevé de monoxyde ce carbone. Aussitôt la famille était évacuée et prise en charge : une femme de 69 ans et un homme de 44 ans étaient intoxiqués. À l'origine de cette intoxication au monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, très probablement un barbecue mal éteint et rentré dans le logement.