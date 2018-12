Un homme de 74 ans disparu à Nice dimanche est recherché par la gendarmerie

Par Marion Chantreau, France Bleu Azur

La gendarmerie des Alpes-Maritimes a lancé un appel à témoins pour retrouver un retraité de 74 ans qui a quitté dimanche la maison de retraite à Falicon et n'a plus donné signe de vie. Il était alors vêtu d'un t-shirt bleu et d'un jean troué.