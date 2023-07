Un homme de 75 ans meurt écrasé par une balayeuse municipale à Saintes

Un homme âgé de 75 ans est décédé ce mercredi peu après 14h après avoir été écrasé par un véhicule municipal de nettoyage, sur le parking situé à proximité de l'abbaye aux Dames à Saintes (Charente-Maritime). Outre la douzaine de sapeurs-pompiers et une équipe médicale du Smur, les forces de police municipale et nationale se sont rendues sur place pour réguler la circulation et tenter de déterminer les circonstances du drame. D'après les premiers éléments recueillis par nos confrères du journal Sud Ouest, le septuagénaire était allongé sur la chaussée, lorsque le camion lui a roulé dessus en effectuant une manœuvre.

La municipalité de Saintes vient de réagir par le biais d'un communiqué. "Pour des raisons encore indéterminées, un homme âgé de 75 ans s’est retrouvé coincé sous les roues du véhicule. Il est malheureusement décédé de ses blessures. Les premières constations n’ont pas permis, en l’état de l’enquête, ni d’imputer une quelconque faute de conduite, ni d’engager la responsabilité du chauffeur. Au nom de la Ville de Saintes et du Conseil municipal, le maire M. Bruno Drapron adresse toute son émotion et ses plus sincères condoléances à la famille, et se tient à sa disposition pour l’accompagner dans ces circonstances douloureuses et cruelles."

