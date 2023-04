Un homme de 75 ans porté disparu dans le lac de Lacanau après une sortie aviron

Deux hommes, âgés de 65 et 75 ans ont eu un accident d'aviron, ce mardi, sur le lac de Lacanau, alors qu'ils étaient partis de la plage de la Grande escoure. Si le premier a pu sortir de l'eau par ses propres moyens, les pompiers ont été appelés pour partir à la recherche du septuagénaire. D'importants moyens ont été mis en place, avec sur l'eau, des bateaux de pompiers et de gendarmes et à terre des équipes cynophiles. Dans le ciel, l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33 a aussi été mobilisé, comme un drone des pompiers.

Les recherches ont été interrompues par la nuit, ce mardi vers 21 heures. Elles doivent reprendre ce mercredi vers 8h.