Un homme de 75 ans toujours porté disparu à Dijon

C'est une disparition pour le moins inquiétante à Dijon. Un homme de 75 ans et de forte corpulence n'a pas redonné signe de vie depuis le 21 mai dernier. Il a les cheveux blancs, un visage rond et des yeux bleus. Il mesure 1,75 mètre. Au moment de sa disparition, il portait un léger collier de barbe blanc et des petites lunettes fines. Si vous l'apercevez ou si vous avez des renseignements, il faut contacter le commissariat de Dijon au 03 80 44 55 02.