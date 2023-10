Un homme de 76 ans héliporté au CHU après un accident à Loireauxence

Un grave accident de la route s'est produit à la limite entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, ce lundi en fin d'après-midi. Un peu après 17 heures, les pompiers ont été appelés pour une collision entre une voiture et une camionnette, sur la petite route entre Loireauxence et Belligné.

ⓘ Publicité

Un homme de 76 ans a dû être désincarcéré avant d'être emmené en hélicoptère au CHU d'Angers.