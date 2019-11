Intempéries : un homme de 77 ans a disparu près d'un cours d'eau à Saint-Antonin-du-Var

Saint-Antonin-du-Var, France

Un homme de 77 ans est porté disparu depuis cette nuit à Saint-Antonin-du-Var, indique la préfecture du département ce samedi matin. "On est inquiet pour le sort d'une personne âgée et désorientée qui est sortie et s'est rapprochée du cours d'eau", vers 4 heures du matin, indique le préfet Jean-Luc Videlaine. Les autorités ont été alertées par des proches "qui ont indiqué que [cet homme] s'était rendu à proximité du cours d'eau", indique encore le préfet.

Une quinzaine de routes fermées par le préfet

L'Argens et les autres cours d'eau sont en train de monter en raison des intempéries, et le phénomène va durer au moins jusqu'à samedi soir. Le préfet a déjà fait fermer une quinzaine de routes pour éviter que des automobilistes se retrouvent coincés dans leur voiture et soient emportés par une crue.

Onze départements en vigilance orange

Le Var ainsi que dix autres départements sont encore en vigilance orange ce samedi matin pour orages-pluies-inondations, vents violents ou crue. La tempête a déjà fait des dégâts matériels. Vendredi soir, une mini tornade a abîmé deux façades à Hyères et couché des voitures. Les pompiers sont aussi intervenus mettre en sécurité quatre personnes à Montauroux et au Luc cette nuit, deux autres ont du être évacuées de leur logement à Régusse.