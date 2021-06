Un homme de 77 ans décède en Haute-Saône, probable victime de la panne Orange des appels d'urgence

Un homme de 77 ans est décédé d'un problème cardiaque mercredi 2 juin. Les secours ont mis plus de 45 min avant de venir sur place. L'homme a passé plusieurs appels aux numéros d'urgence mais n'a pas réussi à obtenir les secours. Il est décédé chez lui à Thiénans en Haute-Saône.

Pierre est un agriculteur à la retraite, très investi dans sa commune. A 77 ans il en est à son 3ème mandat de conseiller municipal de sa commune, Thiénans.

Ce mercredi 2 juin 2021, comme tous les jours vers 16h il rentre à la maison, il grignote un gâteaux, fait ses mots croisés, et il commence d'un seul coup à se sentir mal. Premier reflexe il appelle son médecin, ce dernier ne répond pas, il appelle un second médecin à Montbozon mais cette dernière est déjà sur une urgence et lui conseille d'appeler les pompiers pour une prise en charge rapide.

La suite, c'est Ginette sa sœur qui la raconte :

"Lui même a commencé, je crois que ça doit être à 16 heures, 16h11 ou un truc comme ça. Moi, je suis arrivée peu après 17 heures, pareil. Donc ça venait de ce bazar, qu'il y a eu des problèmes informatiques. Il y a eu un flottement pendant environ trois quarts d'heure, c'est énorme, surtout pour un problème cardiaque. Il n'avait aucun antécédent qu'on connaissait. Les secours seraient arrivés plus rapidement, il serait peut-être encore en train de rire de ça, mais là, non".

Ginette la sœur tente un massage cardiaque

Pendant de longues minutes, Pierre tente d'appeler les secours, mais il n'a personne au bout du téléphone, alors il appelle sa sœur. Ginette qui habite à coté arrive immédiatement auprès de son frère, elle voit bien qu'il ne va pas très bien, elle tente à plusieurs reprises d'appeler les secours, mais en vain. Finalement les secours finissent par rappeler au domicile de Pierre. Face à la description des symptômes, une ambulance est envoyée de Vesoul à Thiénans, soit 30 kilomètres de route. Pendant ce temps, l'opérateur explique à Ginette qu'il faut faire un massage cardiaque car Pierre a perdu connaissance.

Ginette est totalement désemparée, elle n'a jamais fait de massage cardiaque, vu la corpulence de son frère elle ne sait comment être efficace. Elle tente le tout pour le tout, mais se rend bien compte que son frère est déjà parti. Malgré cela, elle continue à masser la cage thoracique de son frère. A l'arrivée des secours, Pierre est décédé, il est trop tard.

Reportage à Thiénans avec Ginette, la soeur de la victime Copier

La famille pointe la responsabilité d'Orange

Pour Ginette il n'y a aucun doute, s'il n'y avait pas eu cette panne, son frère serait toujours vivant. Plus de 45 minutes entre son premier appel et l'arrivée des secours c'est beaucoup trop long, c'est anormal. Ginette veut médiatiser la mort de son frère, qu'il y ait un procès.

Entre la première tentative d'appel d'un médecin à 16h11, et l'arrivée des pompiers à 17h30, plus d' 1heure 15 s'est écoulée.

Une enquête du parquet de Vesoul

Dans un communiqué, la préfecture annonce diligenter une enquête administrative avec l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté. Le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, a également ouvert une enquête judiciaire, confiée à la brigade de recherche de Vesoul. Une autopsie du corps est prévue lundi, ainsi que des auditions. Le téléphone de la victime doit aussi être analysé pour mettre en évidence les appels en échec.