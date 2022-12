Un homme de 77 ans meurt dans un accident de la route près d'Aumale

Un homme de 77 ans est mort dans un accident de la route à l'est de la Seine-Maritime mercredi matin. Sa voiture et un poids lourd transportant des flacons en verre vides sont entrés en collision sur la D49, à hauteur d'Ellecourt, à la frontière avec la Somme. La collision a été frontale et très violente.

Les pompiers ont été appelés vers 10h20. À leur arrivée sur place, l'homme au volant de la voiture était incarcéré dans son véhicule. Treize sapeurs-pompiers et une équipe du Smur ont été mobilisés pour tenter de le sauver mais il a été déclaré décédé. Le conducteur du poids lourd est indemne.

La circulation a été coupée sur la départementale le temps de l'intervention des secours.