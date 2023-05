Un homme de 78 ans menace son voisin avec une carabine et finit en garde à vue

Un homme âgé de 78 ans a été placé en garde à vue ce samedi soir pour menaces de mort. Il est sorti de chez lui à Blagnac (Haute-Garonne), rue d'Anjou vers 19h45 avec une carabine et a visé son voisin.

Le voisin ne porte pas plainte

Ce dernier appelle la police, l'homme armé se retranche chez lui et appelle lui aussi le 17. Il explique alors son geste : son voisin est bruyant et lui est atteint d'une grave maladie, il a besoin de repos et de tranquillité. Il dit regretter et s'excuse.

L'opérateur au téléphone lui demande de sortir de chez lui les mains en l'air, il s'exécute. Lors de la perquisition, une carabine non chargée est en effet retrouvée, avec des cartouches. L'homme a été placé en garde à vue. Son voisin a décidé de ne pas porter plainte.