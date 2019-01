Un homme de 80 ans décède coincé sous son tracteur à Saint-Sorlin-en-Valloire

Saint-Sorlin-en-Valloire, France

A Saint-Sorlin-en-Valloire, ce samedi vers 15 heures, un homme âgé de 80 ans est décédé coincé sous son tracteur. Il transportait du bois sur une remorque.

A priori, un problème technique serait la cause de l'accident. Une vitesse aurait sauté et le tracteur aurait quitté la route pour terminer sa course dans une maison inoccupée.

Le conducteur vivait à Anneyron.