Montady, France

Le choc d'une voiture et d'un minibus a entraîné la mort d'un homme de 80 ans. Il conduisait la voiture.

Les six personnes qui étaient dans le minibus sont légèrement blessées. Elles ont été laissées sur place. Les sapeurs pompiers de Béziers, Montady et Capestang se sont rendus sur place très rapidement avec six ambulances, deux infirmiers et deux véhicules du SMUR de Béziers.

On ne connait pas encore les circonstances exactes de la collision qui a eu lieu vers 9 heures ce samedi.