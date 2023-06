Bouches-du-Rhône : un homme de 80 ans tire sur sa locataire à Mimet et prend la fuite

Selon la gendarmerie, le conflit de voisinage était latent. Ce lundi matin, vers 10 heures, il a pris une tournure dramatique. L'homme de 80 ans a tiré sur sa locataire avec un fusil de chasse, alors qu'elle était dans sa voiture. Le pronostic vital n'est heureusement pas engagé. Le tireur, un ancien facteur, a pris la fuite. Selon certaines sources proche du dossier, l'homme serait "un monsieur un peu fragile psychologiquement".

D'importants moyens sont mobilisés. Sur place, on trouve le peloton de surveillance et d’intervention d’Aix-en-Provence et de Saint-Paul-lès-Durance, la brigade de Gardanne, la brigade de recherche d’Aix, l’antenne GIGN d’Orange, un négociateur ainsi qu'un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie d’Hyères. A 22h, il était toujours recherché.