Un homme de 85 ans meurt dans l'incendie d'un immeuble de Levallois-Perret

Une centaine de pompiers étaient mobilisés pour éteindre l'incendie d'un immeuble de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), dans la nuit de dimanche à lundi à l'angle des rues du Président Wilson et Baudin. Le feu s'est déclaré au cinquième étage vers 2h30 du matin et il a été maîtrisé vers 4h30, selon le SDIS. Au total, 75 personnes ont été évacuées. Un homme de 85 ans est mort et une femme est grièvement blessée. Elle vivait au sixième étage et a été retrouvée inconsciente par les secours. Quatre personnes sont légèrement blessées. Dans un message publié sur la plateforme Twitter, le maire de Levallois-Perret, Agnès Pottier-Dumas, adresse ses condoléances à la famille de la victime, "Je pense à sa famille, à ses amis et à ses proches, auprès desquels nous serons dans les jours à venir".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix