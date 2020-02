Un homme de 87 ans, porté disparu en Isère, retrouvé vivant, en hypothermie, dans le nord-Ardèche

La disparition de cet homme de 87 ans avait été signalée par sa famille mercredi à la gendarmerie de Roussillon, en Isère. Il a été retrouvé dans un bois entre Boulieu et Annonay ce jeudi.

C'est d'abord la voiture du retraité qui a été retrouvée grâce à un témoin et aux patrouilles de gendarmerie. Elle a été repérée jeudi matin vers 9 heures sur un petit chemin entre Boulieu et Annonay, avec les clés sur le contact et deux pneus crevés. Le petit chemin n'est pas très carrossable, les pneus ont peut-être crevé à ce moment là.

La gendarmerie a fait venir un chien pisteur qui a remonté la trace de cet homme âgé. Il a été retrouvé vers 12 heures dans un bois. Il est vivant mais en hypothermie. Il a probablement passé la nuit dehors, voire peut-être également la nuit de mardi à mercredi. Il doit être transporté à l'hôpital.

L'Isérois de 87 ans a-t-il été désorienté ? S'est-il perdu en voiture et a t'il tenté de poursuivre à pieds après que les pneus ont crevé ? Il est trop tôt pour le dire.