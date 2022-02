Un homme de 87 ans recherché à Vaison-la-Romaine

Un monsieur de 87 ans a quitté l'hôpital de Vaison-la-Romaine dimanche. Il n'est pas revenu et les gendarmes ont mobilisé un hélicoptère et un chien pour tenter de le localiser.

Robert Sanseverino (87 ans) a quitté à pied le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine (Vaucluse). Les gendarmes le recherchent depuis dimanche après midi. Un chien spécialisé et un hélicoptère sont mobilisés mardi jusqu'à la nuit. Les recherches devraient reprendre mardi à l'aube.

Ce monsieur mesure 1,60m et porte un pantalon de couleur claire et un pull multicolore vert et rouge.

Si vous avez aperçu cet homme, il faut joindre le 17 ou les gendarmes de Vaison au 04 90 36 04 17.